Toro, i convocati per la Salernitana: out Djidji, Sanabria, Zaza e Pobega

La lista dei convocati granata in vista della partita di questa sera alle 20.45 contro i campani

Sono 23 i giocatori convocati da Ivan Juric per la partita di questa sera contro la Salernitana, in programma alle ore 20.45 allo stadio Arechi. Per la sfida con i campani, il tecnico granata dovrà fare a meno di Koffi Djidji a causa di un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra (QUI i dettagli), di Antonio Sanabria per un fastidio ad un polpaccio (QUI i dettagli) e di Tommaso Pobega squalificato. A questi si è aggiunto anche Simone Zaza a causa di un fastidio al ginocchio sinistro. Sempre out i lungodegenti Praet, Edera e Fares.