Toro, l’occasione di Zaza e Pellegri: con Sanabria ai box arrivano più chances

Si prospetta un mese di stop per il paraguayano: a Genova chance per il lucano, poi occhi puntati su Pellegri

Alberto Giulini

Il Toro dovrà fare a meno di Sanabria: il centravanti paraguayano si è fermato in allenamento per un fastidio ad un polpaccio e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro. I tempi di recupero ben difficilmente saranno inferiori ad un mese. Juric perde dunque quello che per larghi tratti della stagione è stato l'attaccante titolare del Toro, prima che il rientro di Belotti gli riducesse il minutaggio. L'infortunio di Sanabria è arrivato proprio dopo che l'attaccante era finito sul banco degli imputati per il pallone malamente perso che ha dato il via all'azione del pareggio dell'Inter nello scontro con i granata della domenica precedente.

ZAZA - Con l'infortunio di Sanabria, Juric perde dunque la principale alternativa al Gallo, ma la presenza di Pellegri e Zaza permette al tecnico di essere coperto almeno dal punto di vista numerico. In particolare la partita di oggi a Genova potrebbe essere la grande opportunità per il centravanti di Policoro, che nelle ultime settimane si era ritrovato ad essere addirittura la quarta scelta tra le punte, tanto da uscire in alcune occasioni dall'elenco dei convocati. Per oggi, l'assenza di Sanabria e Pellegri spiana la strada a Zaza, che sulla carta sarebbe l'unica alternativa di ruolo a Belotti per la gara contro il Genoa. Se chiamato in causa, il sette granata dovrà essere bravo a giocarsi al meglio le sue carte per convincere Juric a concedergli più spazio nel finale di campionato.

PELLEGRI - Dopo la sosta dovrebbe infatti tornare a disposizione anche Pellegri, il cui problema al ginocchio non preoccupa lo staff tecnico granata. Anche il giocatore di proprietà del Monaco dovrà essere bravo a sfruttare l'assenza di Sanabria per mettersi in mostra, dimostrando prima di tutto di essersi lasciato alle spalle i troppi problemi fisici che lo hanno tormentato nelle ultime stagioni. Nel suo caso c'è infatti il ballo anche il riscatto al termine della stagione: il potenziale del classe 2001 è noto da anni, così come i troppi infortuni che gli hanno impedito di spiccare il volo. Da qui al termine della stagione dovrà quindi mandare un segnale importante per convincere il Toro ad investire su di lui e l'assenza di Sanabria potrebbe rappresentare l'occasione giusta per mettersi maggiormente in mostra.