Toro, il punto sugli infortunati: Schuurs e Singo ok, Miranchuk vede il rientro

Per la gara con i nerazzurri di domani pomeriggio - come dichiarato da Paro in conferenza - tornerà tra i convocati Singo, mentre per Miranchuk serve ancora del tempo

"Schuurs e Singo sono a disposizione. Miranchuk sta recuperando bene, tra la prossima settimana o al massimo quella dopo dovrebbe tornare in gruppo": queste sono state le parole di Matteo Paro - vice di Juric - che questa mattina ha presentato in conferenza stampa ( QUI le dichiarazioni complete ) la sfida in programma domani alle 18.00 a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi valida per la sesta giornata di campionato.

Buona notizia per i granata: Wilfried Singo domani tornerà a disposizione. L'esterno classe 2000 si era fermato lo scorso 30 agosto per un sovraccarico muscolare nella regione posteriore del ginocchio destro, un problema che oggi l'ivoriano si è lasciato alle spalle e contro l'Inter tornerà tra i convocati. Procede bene il recupero di Alexey Miranchuk, che però non sarà ancora disponibile per il match con i nerazzurri. L'ex giocatore dell'Atalanta ha rimediato una lesione tra primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia destra in occasione della gara contro il Monza dello scorso 13 agosto che lo ha costretto alla sostituzione alla fine del primo tempo, dopo aver realizzato la prima rete in maglia granata al minuto 43. Il trequartista russo "Tra la prossima settimana o al massimo quella dopo dovrebbe tornare in gruppo" ha detto Matteo Paro: il pieno recupero è dunque vicino e la sosta all'orizzonte permetterà a Miranchuk di non forzare i tempi ma rientrare a pieno regime per le gare di ottobre.