Nel Toro News Award, Daniel Braganca è stato scelto come MVP della gara contro la squadra capitolina. Segue Ilkhan
I Top e Flop di Torino-Roma (VIDEO)
Il Toro colleziona la sua terza sconfitta stagionale in Serie A contro la Roma. Un gol per tempo decreta la vittoria dei giallorossi: prima la rete di Malen, con la Roma che sfrutta un rinvio errato di Perri, poi il bis nel recupero della ripresa firmato Pisilli. I granata restano così a 3 punti in classifica, frutto del successo nello scorso turno contro la Fiorentina. I lettori di Toro News hanno decretato quali sono stati i giocatori migliori nella sfida contro i capitolini. L'MVP della gara è stato il neo acquisto Daniel Braganca con ben 489 voti, corrispondenti al 42%. A seguirlo è Emirhan Ilkhan al 16%, con 188 votanti. Chiude il podio l'altro neoacquisto della mediana Rolando Mandragora, 142 voti e il 16% dei voti per lui, che sale secondo in classifica generale a 6 punti.
Chi sono stati i migliori granata contro la Roma?
La classifica del TN Award 2026/27
Fitz-Jim: 9
Mandragora: 6
Njie: 5
Braganca: 5
Adams: 4
Ismajli: 3
Ilkhan: 3
Cacciamani: 1
Le regole del Toro News Award
L'albo d'oro del Toro News Award
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