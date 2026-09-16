Nel Toro News Award, Daniel Braganca è stato scelto come MVP della gara contro la squadra capitolina. Segue Ilkhan

Federico Marchesi
Screenshot

I Top e Flop di Torino-Roma (VIDEO)

Il Toro colleziona la sua terza sconfitta stagionale in Serie A contro la Roma. Un gol per tempo decreta la vittoria dei giallorossi: prima la rete di Malen, con la Roma che sfrutta un rinvio errato di Perri, poi il bis nel recupero della ripresa firmato Pisilli. I granata restano così a 3 punti in classifica, frutto del successo nello scorso turno contro la Fiorentina. I lettori di Toro News hanno decretato quali sono stati i giocatori migliori nella sfida contro i capitolini. L'MVP della gara è stato il neo acquisto Daniel Braganca con ben 489 voti, corrispondenti al 42%. A seguirlo è Emirhan Ilkhan al 16%, con 188 votanti. Chiude il podio l'altro neoacquisto della mediana Rolando Mandragora, 142 voti e il 16% dei voti per lui, che sale secondo in classifica generale a 6 punti.

tnaward toro news award

Chi sono stati i migliori granata contro la Roma?

Bragança 42%
489 voti
Ilkhan 16%
188 voti
Mandragora 12%
142 voti
Comuzzo 6%
73 voti
Fortini 6%
73 voti
Fitz-Jim 3%
33 voti
Perri 3%
31 voti
Cacciamani 3%
29 voti
Comert 2%
22 voti
Coco 2%
21 voti
Simeone 1%
16 voti
Vlasic 1%
14 voti
Belghali 1%
8 voti
Rodriguez 1%
8 voti
Gineitis 1%
7 voti
Zapata 0%
5 voti
Il sondaggio è concluso.

La classifica del TN Award 2026/27

Fitz-Jim: 9

Mandragora: 6

Njie: 5

Braganca: 5

Adams: 4

Ismajli: 3

Ilkhan: 3

Cacciamani: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.;
2025/26: Nikola Vlasic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti