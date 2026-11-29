Esce con le ossa rotte il Torino di Abate dal match contro la Lazio. Davanti ai propri tifosi, i granata perdono 2-1, collezionando così laquarta sconfitta nelle ultime cinque giornate. Decisivo l'uno-due laziale sul finire del primo tempo targato Provstagaard e Isaksen. Il solito Adams riaccende le speranze granata, ma il Toro non riesce ad agguantare il pareggio. Ora, però, tocca a voi e come sempre vi chiediamo di votare nel sondaggio qui sotto quali sono stati i migliori granata della partita.

Votate i migliori di Torino-Lazio Perri Comuzzo Coco Gineitis Patterson Vlasic Mandragora Casadei Cacciamani Simeone Adams Zapata Oristanio Bragança Pellegri Fortini Perri 40% 8 voti Adams 40% 8 voti Cacciamani 10% 2 voti Comuzzo 5% 1 voti Gineitis 5% 1 voti Coco 0% 0 voti Patterson 0% 0 voti Vlasic 0% 0 voti Mandragora 0% 0 voti Casadei 0% 0 voti Simeone 0% 0 voti Zapata 0% 0 voti Oristanio 0% 0 voti Bragança 0% 0 voti Pellegri 0% 0 voti Fortini 0% 0 voti Scegli fino a 2 risposte Vota Mostra i risultati

La classifica del TN Award 2026/27

Ilkhan: 17

Fitz-Jim: 14

Adams: 12

Bragança, Vlasic: 8

Belghali: 7

Mandragora, Perri: 6

Njie, Simeone, Coco, Ismajli: 5

Cacciamani: 4

Oristanio: 3

Kulenovic: 2

Comuzzo, Perri: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).