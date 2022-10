Toro, ora Juric sprona Miranchuk: “Piena fiducia, ma può fare di più”

Miranchuk: la fiducia dopo l’infortunio, ora deve determinare

Il tecnico gli ha subito dato grande fiducia al rientro dall’infortunio, puntandoci sempre dal primo minuto in campionato. “Ho la sensazione che possa dare di più. In allenamento ha fatto cose discrete ma può fare meglio. Voglio dargli piena fiducia, penso che ci possa dare di più” ha voluto spronarlo Juric nel presentare la gara contro l’Udinese. Le grandi doti tecniche di Miranchuk non sono in dubbio, ma da quando è rientrato il russo ha faticato ad incidere e nel derby ha sprecato una buona occasione per portare in vantaggio il Toro. “Speriamo che il prima possibile cominci a determinare come a Monza” ha quindi spiegato Juric, che ora si aspetta un segnale dal suo trequartista. Juric ha sempre avuto grande fiducia in Miranchuk, tanto da farlo giocare sempre titolare quando è stato disponibile. A vantaggio del russo c'è il fatto di aver giocato con Gasperini, tecnico che predica gli stessi principi di Juric. "Si vede che sa capire il calcio", ha sempre detto di lui il tecnico croato.