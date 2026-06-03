La questione allenatore per il Toro del 2025/26 entra nel vivo: è attesa nel giro di qualche giorno la decisione definitiva sul futuro della panchina granata. Oggi - mercoledì 3 giugno - è previsto l'incontro tra Urbano Cairo e Alberto Aquilani. L'esito del colloquio potrebbe sancire la chiusura del casting dei tecnici, con le possibilità di una conferma di Roberto D'Aversa sembrano ormai molto ridotte. L'allenatore abruzzese ha svolto un ottimo lavoro, portando il Torino alla salvezza, ma il patron granata sembra ora orientato a puntare su un tecnico giovane e che possa portare con le sue idee una ventata d'aria fresca alla squadra, in accordo con la visione del DS Gianluca Petrachi. L'identikit dei due favoriti porta alle candidature di Ignazio Abate e Aquilani, entrambi ex calciatori e ora allenatori con in comune un percorso virtuoso in Serie B, che hanno visto sfumare il sogno della promozione in Serie A nelle ultime tornate dei playoff di categoria.

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CAGLIARI, ITALY - MAY 17: Roberto D'Aversa Head Coach of Torino FC reacts during the Serie A match between Cagliari Calcio and Torino FC at Stadio Sant'Elia on May 17, 2026 in Cagliari, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

L'ora della verità: Cairo e Petrachi chiamati a decidere tra i due tecnici emergenti

Le voci circolano da giorni e la scelta pare davvero ormai dietro l'angolo: nei prossimi giorni è attesa la soluzione per sciogliere il nodo allenatore. Il tempo scorre. La decisione è delicata. Cairo e Petrachi non possono continuare a temporeggiare a oltranza, perché urge iniziare a programmare la prossima stagione. La questione è ormai ad un bivio e si riduce ai due nomi sopracitati. Da una parte, un tecnico capace di gestire le molteplici incertezze societarie dellae di portarla al settimo posto nella classifica di serie B e in semifinale playoff. Dall'altrache - perdendo la finale playoff - ha sfiorato una storica qualificazione in Serie A con il suo, dopo più di 40 anni e dopo un quinto posto in campionato. Il Monza ha posto fine alle velleità e alle speranza di strappare un pass per la Serie A 2026/27 e ora il Torino potrebbe dare ad uno dei due tecnici la possibilità di allenare nella massima serie. Con la speranza che le idee di gioco che hanno portato rispettivamente Juve Stabia e Catanzaro vicino ad un'impresa sportiva, possano permettere al Toro di tornare a disputare una stagione più un linea con le aspettative della piazza. Anche il Sassuolo monitora però attentamente il profilo di Aquilani.