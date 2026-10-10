Un pizzico di fortuna accompagna il Toro e Abate verso la sfida di lunedì all'Olimpico Grande Torino contro l’Udinese. I friulani, infatti, dovranno fare a meno di Nicolò Zaniolo, fermato da una lesione al bicipite femorale della coscia destra, e di Idrissa Gueye, alle prese con l'infortunio alla caviglia, per cui dovrà stare fuori diversi mesi. Due assenze pesanti che si aggiungono a quella di Piotrowski, fermato da un'aritmia al cuore, riducendo le alternative a disposizione di Kosta Runjaic. Per i granata, almeno sulla carta, si tratta di una notizia positiva: affrontare un’avversaria privata di pedine importanti può rappresentare un vantaggio da sfruttare.

Occhio ai recuperi

Sfruttare l'occasione

Non mancano, però, le possibili buone notizie per l’Udinese. Oumarè pronto a tornare e guidare da vero leader la difesa, mentre Keinanha recuperato dopo lo stop di Cagliari e punta a essere a disposizione, anche se entrambi potrebbero non avere ancora i novanta minuti nelle gambe. rientri rappresentano un aiuto per Runjaic, ma la condizione fisica andrà valutata con attenzione. I friulani conservano comunque qualità e fisicità per mettere in difficoltà il Toro, anche in una situazione complicata sul fronte delle disponibilità, soprattutto offensive.Per i granata si presenta quindi un’occasione da non sprecare. Le assenze dell'avversario possono incidere sugli equilibri della partita, ma serviranno intensità, attenzione e concretezza per trasformare il vantaggio sulla carta in punti. Il Toro dovrà imporre il proprio ritmo, limitare le ripartenze bianconere e sfruttare le opportunità che si presenteranno. Perché, al di là delle difficoltà dell’Udinese, conterà soprattutto la mentalità con cui gli uomini di Abate scenderanno in campo.