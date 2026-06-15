"Abate? Aveva grande corsa, dina­mi­smo e un’impo­sta­zione più da gio­ca­tore offen­sivo che difen­sivo. Con il tempo noi lo abbiamo inse­rito die­tro a fare l’esterno basso di destra. La loco­mo­tiva gra­nata? Era esplo­sivo, pur non avendo un fisico incre­di­bile. Aveva una buona resi­stenza alla velo­cità". Così Gianni De Biasi ha celebrato Ignazio Abate da giocatore. Il neo allenatore granata arrivò sotto la Mole nella stagione 2008-09 aggregandosi alla squadra guidata proprio da De Biasi. Arrivato in com­pro­prietà dal Milan dopo aver vis­suto la sua prima sta­gione in Serie A con la maglia dell'Empoli, l'ex ct dell'Albania ebbe l'intuizione di schierare Abate come ter­zino di spinta e nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha lodato le grandi caratteristiche dell'ex Milan. Caratteristiche che Abate ricerca anche nel prossimo esterno del Toro?

Torino, le caratteristiche dell'esterno di Abate: corsa, dinamismo e fisicità

Torino, l'esterno del futuro ce l'hai in casa: Alessio Cacciamani

Una delle zone da rinforzare questa estate saranno sicuramente le fasce. Infatti, con l'addio di Valentino Lazaro e il mancato riscatto di Obrador, il direttore sportivo Gianluca Petrachi deve correre ai ripari per rinforzare un reparto in difficoltà nelle ultime stagioni. Il ds leccese si sta già muovendo sul mercato per rinforzare la squadra e individuare le pedine da regalare a Ignazio Abate. Ecco che, con la nomina dell'ex Juve Stabia come allenatore, la dirigenza granata potrebbe puntare giocatori con le caratteristiche che lo stesso Abate aveva da giocatore. Grande corsa, dinamismo, la capacità di coprire entrambe le fasi. Caratteristiche importanti per un esterno "a tutto campo" capace di coprire tutto il terreno di gioco con qualità e concentrazione: questo sarebbe l'ideale per Abate e il Torino, orfano di un esterno con queste qualità "esplosive" forse da Raoul Bellanova.Un giocatore con queste caratteristiche sta per fare ritorno alla casa madre e ritroverà il tecnico con cui è esploso. Alessio Cacciamani ha vissuto una stagione di profondo rinnovamento e maturità. Sotto la guida di Abate, il classe 2007 ha subito una profonda trasformazione: si è imposto come esterno di sinistra a tutta fascia, con il compito di svolgere entrambe le fasi. Cacciamani ha svolto un lavoro notevole in maglia gialloblù diventando una pedina fondamentale nel gioco del nuovo allenatore granata. Molto probabilmente saranno queste le caratteristiche con cui Petrachi dovrà fare i conti per rinforzare la fascia di destra. Il ds granata ha messo gli occhi su alcuni giocatori che rispondono a queste caratteristiche (su tutti) e ora si attendono le mosse del club.