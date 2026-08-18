Il Torino saluta Wisdom Acquah. Il centrocampista classe 2007 lascia temporaneamente il club granata e si trasferisce al Modena, che ha ufficializzato l'operazione con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2027. Il giocatore era stato anche molto vicino al Catanzaro, ma alla fine a spuntarla è stato proprio il club emiliano. Una scelta pensata dal Toro soprattutto per permettere al giovane centrocampista di confrontarsi con il calcio professionistico come quello di Serie B. Acquah ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile granata, dall'Under 15 fino alla Primavera, della quale nella scorsa stagione è stato anche capitano.

Nel suo percorso c'è anche lo Scudetto Under 18 conquistato nel 2024/25, mentre nell'ultima annata è arrivata la prima esperienza nel giro della prima squadra, con cinque convocazioni. Per il Torino, invece, si tratta di un'altra uscita di un giovane del proprio vivaio con un obiettivo preciso: farlo crescere lontano da casa per poi valutarne il rientro. Acquah saluta quindi il mondo granata dopo un lungo percorso nel settore giovanile, ma il suo futuro resta ancora legato al Toro.