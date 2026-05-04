In granata nella stagione 2024-2025, Paolo Vanoli fa Memoria il 4 maggio
"Eternamente Granata", il video in memoria degli Invincibili firmato Toro News
Paolo Vanoli non dimentica e, anzi, fa Memoria. Oggi tecnico della Fiorentina, ha guidato il Torino nella stagione 2024-2025, sancendo in generale un ottimo rapporto con i tifosi granata. Oggi, in una giornata importante non soltanto per il calcio per lo sport in generale, il tecnico nato a Varese omaggia il Grande Torino.
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