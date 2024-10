Verso Torino-Como: probabili formazioni, ultime news e dove vederla

Il Torino torna in campo dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato, questa sera andrà a caccia di riscatto sotto gli occhi dei propri tifosi in una gara in cui non sono ammessi errori. Vanoli potrebbe confermare il 3-5-2, ma non è da escludere anche un possibile effetto sorpresa e un cambio di modulo durante la gara. Di seguito le probabili formazioni e le ultime news del match.