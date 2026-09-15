Tanti pasticci nella gara di ieri, lunedì 14 settembre, e i più evidenti sono stati quelli che hanno portato ai gol degli avversari. Soprattutto, il primo, derivato da un brutto rinvio (non il primo) di Lucas Perri: palla recuperata facilmente dai giallorossi che con facilità hanno innescato Donnyell Malen. Un assist buono, quello dell'estremo difensore, non soltanto per l'attacco avversario, ma anche per Piero Chiambretti, comico e presentatore italiano, tifoso del Torino che su Instagram ha già avuto modo di canzonare l'operato di Urbano Cairo e che, anche stavolta, non ha perso l'occasione per dire la sua con un po' di pepe. Su Instagram, infatti, il post è molto diretto, con sfondo nero e la scritta "Orgoglio Toro, il migliore della Roma il nostro portiere Perri".

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