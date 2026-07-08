Attraverso i propri profili social, la Federazione croata ha annunciato che Zlatko Dalic non riveste più il ruolo di allenatore della Croazia. La nazionale ha sottolineato la grandezza del viaggio pieno di trionfi con il tecnico, descritto come una persona umile e un ct virtuoso, in grado di guadagnarsi la stima e il rispetto di staff, giocatori e avversari. "Allenatore, grazie di tutto – le vittorie, i successi, le qualificazioni, le medaglie, l'unità, il rispetto e il tuo impegno incrollabile nel combattere per la Croazia, sia in campo che fuori".

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Dalic: "Questo incredibile ciclo è arrivato alla sua fine"

Sempre tramite i social della Federcalcio croata sono stati postati i saluti dell'ormai ex ct biancorosso: "Grazie al Presidente Kustić per il suo eccezionale sostegno e ottima collaborazione, così come per avermi dato la fiducia di andare avanti. Il sostegno negli ultimi giorni mi ha spinto a riconsiderare la mia decisione di andarmene, ma... è ora. Anche se sento ancora l'ambizione e il desiderio di scrivere nuovi successi con la Croazia, sento che questo è il momento giusto per concludere questa incredibile era". Il tecnico ha infine aggiunto che saluta con il cuore pieno di soddisfazione e orgoglio per aver contribuito ai "ai più grandi successi del calcio croato nella storia", augurando altrettanti trionfi al proprio futuro successore.