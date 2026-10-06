E' notizia di oggi il commissariamento della FIGC deciso dal CONI e il nuovo commissario sarà Giovanni Malagò. La scelta della Giunta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, poi confermata dal Consiglio Nazionale, è ricaduta all'unanimità su di lui, che ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti, a seguito delle due assemblee e guarda già alle prossime elezioni legate alla presidenza della Federcalcio: "Il primo giorno utile sarebbe il 7 dicembre, ma pare che potrebbe essere ponte, i calciatori sarebbero disponibili il lunedì, quindi la prima data fattibile per andare alle elezioni, senza perdere tempo, è il 14 dicembre". Malagò ha parlato del rapporto con il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e delle dimissioni di Diana Bianchedi e in merito alle sue sensazioni per le prossime elezioni del Presidente della Federcalcio ha poi aggiunto: "Il calcio è sempre stato dalla mia parte, non so come si può pensare che non lo sia stato. Non posso fare previsioni, ma penso di avere la conferma dell’attuale fiducia".