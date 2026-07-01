Continua il programma dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. La Coppa del Mondo in Canada, Stati Uniti e Messico proseguirà oggi, mercoledì 1 luglio, con tre sfide: la fase ad eliminazione diretta vedrà scendere in campo altre tre gare valide per i sedicesimi di finale. Alle 18.00 toccherà all' Inghilterra di Tuchel, dopo il buon girone disputato, vedersela con il Congo, terza del gruppo K, mentre alle 23.00 ci sarà Belgio-Senegal. Il gruppo di Rudi Garcia ha strapazzato la Nuova Zelanda per 5-1 nell'ultima giornata della fase a gironi, strappando il pass come prima della classe del gruppo G e non vorrà fallire l'accesso agli ottavi. Ma anche i senegalesi vogliono giocarsi le proprie chance di passaggio del turno. Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, invece, scenderanno in campo USA e Bosnia-Erzegovina alle 02.00. La squadra di casa vuole proseguire il proprio cammino nella competizione, ma dovrà stare attento all'ostacolo Bosnia, terza del girone B.

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Dove vedere le partite

Il programma dei Mondiali 2026

I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da, saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. La diretta tv in chiaro disarà affidata a, con la diretta streaming gratuita su

18.00 Inghilterra-Congo DAZN

22.00 Belgio-Senegal Rai 1, Rai Play, DAZN

Giovedì 2 luglio

02.00 USA-Bosnia-Erzegovina DAZN