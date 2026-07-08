Si entra nella parte centrale della fase a eliminazione diretta. Ecco le squadre che hanno passato il turno e sono ancora in lizza per la vittoria ai Mondiali

Federico Marchesi
lino banfi

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Una mezza sorpresa e un'alternanza tra sfide spettacolari e match bloccati, simili più ad una partita a scacchi. Con questa frase si potrebbe riassumere quanto offerto dagli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La sorpresa sarebbe il passaggio della Norvegia, anche se, a dirla tutta, non la si può definire propriamente tale. La squadra del ct Solbakken è una squadra organizzata e glaciale, che sa quello che vuole e con ottimi mezzi tecnici a disposizione. E lì davanti ha un giocatore, i cui numeri bastano per fornirne una presentazione: 62 gol in 54 presenze con la nazionale, 7 nelle 4 apparizioni in questi Mondiali. I norvegesi hanno staccato il pass per i quarti, battendo 2-1 il Brasile di Ancelotti e ora provano a sognare in grande. Per il resto c'è stata un'alternanza tra spettacolo, come Argentina-Egitto, conclusasi 3-2 per l'albiceleste, dopo una grande rimonta, e match dove era la tattica e il catenaccio degli avversari a far da padrone come Paraguay-Francia.

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Finisce qui il sogno delle padrone di casa

Si interrompe agli ottavi il percorso delle squadre ospitanti. Il Canada cade per mano di un roboante Marocco: 3-0 rifilato, un po' severo, ma che mette il punto sul cammino della squadra di Jonathan David. Invece ora gli uomini di Ouahbi se la vedranno con Kylian Mbappe e compagni, in un quarto che si preannuncia spettacolare. Il Messico invece viene eliminato dall'Inghilterra al termine di una gara intensa e ricca di emozioni, terminata sul punteggio di 3-2 per gli inglesi, che ora affronteranno proprio la Norvegia. Gli Stati Uniti, infine, dopo le polemiche sul caso Balogun, salutano la competizione a discapito di un Belgio travolgente, che passa per 4-1. I Diavoli Rossi sono attesi dalla Spagna di Lamine Yamal, che ha trionfato sul Portogallo di CR7 per 1-0.

Africa e Sudamerica: solo una rappresentante per parte rimasta ai Mondiali

Delle quattro sudamericane sopravvissute ai sedicesimi se ne salva solo una. Brasile, Colombia e Paraguay sono uscite, ma a dire il vero anche l'Argentina ha rischiato di fare le valigie. Sotto 2-0 fino al 79', con un rigore sbagliato, gli uomini di Scaloni sono stati trascinati dalla solita certezza Lionel Messi, autore di un gol e un assist, e hanno approfittato del calo dei giocatori egiziani. Per quanto riguarda il continente africano, si è dimezzato il computo delle squadre ancora in gioco. E' rimasto infatti solo il Marocco a tenere alto il valore dell'Africa.

Mondiali o Europei?

Fa specie invece il dato delle europee qualificate: ben 6 su 8 delle squadre a essersi guadagnate l'accesso ai quarti di finale sono del "Vecchio Continente". Tutti team che possono dir la loro e che rischiano di trasformare gli sgoccioli di questi Mondiali in un monologo europeo. Belgio, Francia, Inghilterra, Norvegia, Spagna e Svizzera. La nazionale con la sfida più proibitiva tra quelle elencate è proprio quest'ultima che se la vedrà con l'Albiceleste, dopo aver eliminato ai rigori i Cafeteros di Luis Diaz.

Il programma dei quarti di finale

Si comincia nella serata di domani, giovedì 9 luglio, e si andrà avanti fino a sabato notte, alle 3.00 di mattina di domenica 12. Di seguito il programma completo:

Giovedì 9 luglio

  • 22:00 - Francia-Marocco (DAZN, RAI)

Venerdì 10 luglio

  • 21:00 - Spagna-Belgio (DAZN, RAI)

Sabato 11 luglio

  • 23:00 - Norvegia-Inghilterra (DAZN)

Domenica 12 luglio

  • 03:00 - Argentina-Svizzera (DAZN)

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