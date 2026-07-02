Si continua con lo spettacolo dei Mondiali in America. Penultima tornata della prima fase ad eliminazione diretta: resteranno soltanto sedici squadre al termine di queste gare. Per questa giornata di Mondiali, le partite in programma sono tre: la Spagna sfida l'Austria alle 21:00, il Portogallo affronta la Croazia di Nikola Vlasic alle ore 01:00, mentre la Svizzera darà battaglia all'Algeria a partire dalle 05:00. Si prospetta un'intensa notte italiana per i Mondiali e le sue partite.

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Mondiali, le partite: ecco dove vederle

Il programma dei Mondiali 2026

I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da, saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. La diretta tv in chiaro disarà affidata a, con la diretta streaming gratuita su

21:00 Spagna-Austria Rai 1, Rai Play, DAZN

Venerdì 2 luglio

01:00 Portogallo-Croazia DAZN

05:00 Svizzera-Algeria DAZN