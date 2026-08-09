Si è spento all’età di 87 anni Livio Berruti, leggenda dell’atletica italiana e simbolo dello sport torinese. Nato a Torino il 19 maggio 1939, è morto oggi in una clinica del capoluogo piemontese dopo una breve malattia.

Il suo nome resterà indissolubilmente legato all’Olimpiade di Roma del 1960, quando conquistò la medaglia d’oro nei 200 metri correndo in 20”5 ed eguagliando il record mondiale, già raggiunto poche ore prima in semifinale. Con i suoi caratteristici occhiali scuri, Berruti divenne una delle immagini dell’Italia del boom economico.

Cresciuto al liceo Cavour e avvicinatosi all’atletica nel gruppo sportivo Lancia, partecipò anche ai Giochi di Tokyo 1964 e Città del Messico 1968. In carriera conquistò 15 titoli italiani tra 100, 200 e staffetta 4×100.

Aggiungete Toro News alle vostre fonti preferite su Google! Ecco come fare