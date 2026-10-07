L'esperienza di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia sta per terminare. A seguito delle 4 sconfitte su altrettante partite in questa pausa delle nazionali, la posizione dell'ex tecnico di Milan e Fiorentina è fortemente in bilico. L'allenatore campano sta per essere esonerato. Oltre alle 4 sfide perse di fila nella Nations League 2026/27, di cui 2 con l'Italia, e agli 0 punti ottenuti nel Gruppo 1 della League A, pesa nel giudizio sul suo operato anche l'eliminazione nel suo girone con Stati Uniti, Australia e Paraguay nel corso dei Mondiali in USA, Canada e Messico.

Ma il percorso dell'ex giocatore della Roma con la formazione turca è stato anche condito da buoni risultati e prestazioni, come la qualificazione ai Mondiali centrata dopo 24 anni di assenza, la terza della storia della Turchia e il virtuoso percorso agli Europei 2024, terminato ai quarti di finale. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il favorito per prendere il posto di Montella è Arda Turan.