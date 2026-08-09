Conclusi i sei mesi trascorsi a Torino, Rafael Obrador ha fatto ritorno al Benfica. La cifra del riscatto, fissata a 9 milioni di euro e concordata con i lusitani al momento del trasferimento in prestito, è stata ritenuta troppo alta per un giocatore non considerato pienamente funzionale alle idee di Gianluca Petrachi e Ignazio Abate.

Un profilo che sarebbe potuto tornare d’attualità soltanto nel caso in cui la cifra si fosse abbassata. È stato poi lo stesso ds granata a sottolineare come il Toro, invece, su quella fascia punti a valorizzare Alessio Cacciamani, anch’egli finito al centro delle voci di mercato nelle ultime ore.

Rafael Obrador conclude così la sua esperienza in granata con 17 presenze all’attivo e una rete di pregevole fattura contro il Cagliari. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, lo spagnolo si starebbe avvicinando sempre di più al Sassuolo. I neroverdi potrebbero concludere l’affare, che prevede un prestito con diritto di riscatto, già nella giornata di domani.

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