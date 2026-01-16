Calciomercato Serie A: asse Premier caldo, colpo Roma e Fiorentina, novità Frattesi

Il mercato di gennaio continua a offrire aggiornamenti costanti, alcuni dei quali confermano quanto emerso ieri e altri che invece cambiano completamente lo scenario. Anche oggi non mancano le trattative: c’è chi ha già chiuso operazioni importanti o è molto vicino a farlo, chi tenta nuove soluzioni e chi, a sorpresa, deve fare i conti con fumate nere quando ormai sembrava tutto definito. Le società sono chiamate a muoversi in fretta, perché il campionato va avanti e le esigenze restano molte: ruoli scoperti da rinforzare, giocatori in esubero da piazzare e allenatori in attesa di risposte rapide ed efficienti. Questa sera, venerdì 16 gennaio, intanto, prende il via la ventunesima giornata di Serie A con Pisa-Atalanta, in programma alle 20:45. Prima però di concentrarci sul campo, vediamo insieme gli ultimi movimenti di mercato della Serie A.