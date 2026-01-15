Calciomercato Serie A, quanti ritorni in vista: Perisic, Joao Pedro e non solo

Siamo al 15 gennaio, quasi a metà della sessione di mercato invernale, aperta il 2 gennaio e destinata a chiudersi il 2 febbraio. Il Torino continua a lavorare su più fronti, facendo registrare passi avanti in diverse trattative che, però, non sono ancora arrivate alla fumata bianca. Nel frattempo, altri club di Serie A hanno già messo a segno i primi colpi, mentre nella giornata di oggi sono emersi sondaggi per profili che conoscono molto bene il campionato italiano e che potrebbero dar vita a ritorni di fiamma clamorosi. Insomma, nella giornata di oggi c'è del romanticismo, e il mercato di gennaio entra finalmente nel vivo: nonostante il freddo invernale, si sta rivelando particolarmente caldo sotto il profilo delle trattative. Vediamo insieme le ultime notizie.