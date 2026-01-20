Calciomercato Serie A: da Dzeko a Stanciu passando per Bailey, tanti addii a gennaio

In tanti ci avevano creduto, ma dopo pochi mesi è già arrivato il momento degli addii. Vediamo gli ultimi aggiornamenti di mercato

Andrea Croveri 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 17:53)

Nella giornata di ieri, lunedì 19 gennaio, il Torino ha finalmente messo a segno il primo colpo della nuova era Petrachi, ovvero lo spagnolo Rafael Obrador, ma ci sono anche delle piste che però si stanno complicando: Prati e David Ricardo in primis. Intanto, gli altri club della Serie A si stanno dimostrando parecchio attivi. Vediamo quali sono le novità sulle rivali dei granata, che oggi diranno addio a diversi giocatori la cui permanenza nei rispettivi club ha avuto brevissima durata con il punto sulle altre 19 squadre di Serie A avversarie del Toro.

Calciomercato Serie A, Dzeko ai saluti con la Fiorentina In molti avrebbero scommesso sul suo ritorno in Serie A (basti pensare a quanta gente ci ha puntato al Fantacalcio). Eppure l’avventura di Edin Džeko alla Fiorentina sembra destinata a durare poco più di qualche mese. I viola hanno avuto nuovi contatti con Schalke 04 e Paris FC per la cessione dell’attaccante: i tedeschi sono in vantaggio, complice anche la preferenza del giocatore.

Roma: è rottura con Bailey Si chiude anche un altro capitolo che si aspettava andasse diversamente. Questa volta, il protagonista è il giamaicano Leon Bailey, che torna all'Aston Villa con effetto immediato, dopo che i giallorossi hanno deciso di chiudere il prestito in anticipo. 11 presenze in maglia capitolina in tutte le competizioni. Il centrocampista è atteso in Inghilterra già in giornata.

Il Genoa rescinde il contratto di Stanciu Altro addio per un giocatore arrivato nel proprio club in estate e già pronto a fare le valigie. Ne avevamo già parlato negli scorsi appuntamenti e ora ci siamo: il Genoa e Stanciu hanno risolto il contratto, dopo che il centrocampista è sceso in campo soltanto sette volte in tutte le competizioni. Sarà nuovamente svincolato e pronto a iniziare una nuova avventura. Intanto, per i giallorossi ci sono novità importanti nel mercato in entrata. L'estremo difensore Justin Bijlow ha terminato le visite mediche ed è pronto a unirsi al team di Daniele De Rossi.

Calciomercato Serie A: Cheddira passa al Lecce Chiudiamo con un'ufficialità che arriva da un'altra squadra in Serie A in merito al calciomercato. Con Camarda purtroppo fermo a lungo a causa dell’infortunio, il Lecce si è mosso rapidamente sul mercato e ha acquistato un nuovo attaccante che Eusebio Di Francesco conosce molto bene: Walid Cheddira ha firmato dopo che il club ha raggiunto l’accordo con il Napoli. Cheddira aveva trascorso la prima parte di stagione con i neroverdi. Un altro addio che, a inizio stagione, non ci si aspettava.