Calciomercato Serie A: da Dzeko a Stanciu passando per Bailey, tanti addii a gennaio

In tanti ci avevano creduto, ma dopo pochi mesi è già arrivato il momento degli addii. Vediamo gli ultimi aggiornamenti di mercato
Andrea Croveri

Nella giornata di ieri, lunedì 19 gennaio, il Torino ha finalmente messo a segno il primo colpo della nuova era Petrachi, ovvero lo spagnolo Rafael Obrador, ma ci sono anche delle piste che però si stanno complicando: Prati e David Ricardo in primis. Intanto, gli altri club della Serie A si stanno dimostrando parecchio attivi. Vediamo quali sono le novità sulle rivali dei granata, che oggi diranno addio a diversi giocatori la cui permanenza nei rispettivi club ha avuto brevissima durata con il punto sulle altre 19 squadre di Serie A avversarie del Toro.

Calciomercato Serie A, Dzeko ai saluti con la Fiorentina

Calciomercato Serie A: da Dzeko a Stanciu passando per Bailey, tanti addii a gennaio- immagine 2
FLORENCE, ITALY - NOVEMBER 27: Edin Dzeko of ACF Fiorentina looks on during the UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD4 match between ACF Fiorentina and AEK Athens FC at Stadio Artemio Franchi on November 27, 2025 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
—  

In molti avrebbero scommesso sul suo ritorno in Serie A (basti pensare a quanta gente ci ha puntato al Fantacalcio). Eppure l’avventura di Edin Džeko alla Fiorentina sembra destinata a durare poco più di qualche mese. I viola hanno avuto nuovi contatti con Schalke 04 e Paris FC per la cessione dell’attaccante: i tedeschi sono in vantaggio, complice anche la preferenza del giocatore.

Roma: è rottura con Bailey

Calciomercato Serie A: da Dzeko a Stanciu passando per Bailey, tanti addii a gennaio- immagine 3
ROME, ITALY - JANUARY 13: Leon Bailey of AS Roma in action during the Coppa Italia match between AS Roma and Torino FC at Olimpico Stadium on January 13, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)
—  

Si chiude anche un altro capitolo che si aspettava andasse diversamente. Questa volta, il protagonista è il giamaicano Leon Bailey, che torna all'Aston Villa con effetto immediato, dopo che i giallorossi hanno deciso di chiudere il prestito in anticipo. 11 presenze in maglia capitolina in tutte le competizioni. Il centrocampista è atteso in Inghilterra già in giornata.

Il Genoa rescinde il contratto di Stanciu

stanciu calciomercato serie a
GENOA, ITALY - AUGUST 15: Nicolae Stanciu of Genoa looks on during the Coppa Italia match between Genoa CFC and LR Vicenza at Stadio Luigi Ferraris on August 15, 2025 in Genoa, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)
—  

Altro addio per un giocatore arrivato nel proprio club in estate e già pronto a fare le valigie. Ne avevamo già parlato negli scorsi appuntamenti e ora ci siamo: il Genoa e Stanciu hanno risolto il contratto, dopo che il centrocampista è sceso in campo soltanto sette volte in tutte le competizioni. Sarà nuovamente svincolato e pronto a iniziare una nuova avventura. Intanto, per i giallorossi ci sono novità importanti nel mercato in entrata. L'estremo difensore Justin Bijlow ha terminato le visite mediche ed è pronto a unirsi al team di Daniele De Rossi.

Calciomercato Serie A: Cheddira passa al Lecce

cheddira calciomercato serie a
BERGAMO, ITALY - NOVEMBER 09: Walid Cheddira of Sassuolo applauds the fans following the Serie A match between Atalanta BC and US Sassuolo Calcio at Gewiss Stadium on November 09, 2025 in Bergamo, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)
—  

Chiudiamo con un'ufficialità che arriva da un'altra squadra in Serie A in merito al calciomercato. Con Camarda purtroppo fermo a lungo a causa dell’infortunio, il Lecce si è mosso rapidamente sul mercato e ha acquistato un nuovo attaccante che Eusebio Di Francesco conosce molto bene: Walid Cheddira ha firmato dopo che il club ha raggiunto l’accordo con il Napoli. Cheddira aveva trascorso la prima parte di stagione con i neroverdi. Un altro addio che, a inizio stagione, non ci si aspettava.

