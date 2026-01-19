Calciomercato Serie A: Lucca e Lang in partenza, spunta un club su Matteo Prati

Aggiornamento sulle ultime trattative dei club italiani

Andrea Croveri 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 16:53)

Lunedì 19 gennaio: si apre una settimana che porta già delle novità nel calciomercato della Serie A. Superata la metà del mese, nella giornata odierna si registrano aggiornamenti che confermano quanto emerso negli appuntamenti precedenti, insieme a inserimenti dell’ultimo minuto che potrebbero anche scavalcare trattative già avviate o impostate. Vediamo insieme gli ultimi movimenti di calciomercato delle squadre di Serie A.

Calciomercato Serie A, Harrison alla Fiorentina: ha firmato Era solo questione di dettagli e delle firme finali. La Fiorentina è molto attiva sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione e di salvarsi. Il nuovo innesto per Vanoli è Harrison, giocatore già presente al Viola Park da alcuni giorni, che arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto e indosserà la maglia numero 17. Nel frattempo, il club viola prosegue i contatti per ulteriori rinforzi: resta in cima alla lista Fabbian, trequartista del Bologna, andato a segno proprio contro la Fiorentina nell’ultima giornata all’88’. Sono previsti nuovi contatti con il suo entourage già nella giornata di oggi. Ma non è finita qui, perché il club sembra essere interessato anche a un difensore già messo nel mirino dal direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi durante i primi giorni del mese: si tratta di Diego Coppola, centrale classe 2003 del Brighton. Nonostante l'interesse, il club non ha ancora presentato un'offerta ufficiale.

Como: il nome nuovo è Kaiki Bruno Nome nuovo - anzi, non proprio - nella lista della spesa del Como, che prosegue la ricerca di un terzino sinistro. Nei giorni scorsi si è già parlato dell’interesse del club per Nuno Tavares della Lazio, opzione sulla quale la dirigenza resta vigile, ma che potrebbe essere scavalcata da una trattativa per un profilo seguito da tempo da Fabregas. Si tratta di Kaiki Bruno da Silva, terzino brasiliano classe 2003, per il quale il Como ha presentato nella giornata di oggi un’offerta ufficiale al Cruzeiro. Si attendono risposte dal club.

Calciomercato Serie A, Napoli-Lang-Lucca: siamo agli addii? Sembra avviata alla conclusione la telenovela che ci ha accompagnato durante le fredde giornate di gennaio. Lorenzo Lucca è ormai vicino a lasciare il Napoli e, insieme a lui, è pronto a partire anche Noa Lang: il primo è destinato all’Inghilterra, al Nottingham Forest, il secondo alla Turchia, direzione Galatasaray. Il club azzurro sembra aver trovato l’intesa con entrambe le società, mentre ora la decisione finale spetta ai giocatori. Le due cessioni sbloccherebbero il mercato in entrata del Napoli, chiamato in questa sessione a operare a saldo zero: per acquistare è necessario prima cedere. Nel frattempo, i contatti per il mercato in entrata sono già avviati su più fronti. Tra i nomi seguiti c’è quello di En-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, sul quale resta vigile anche la Juventus.

Genoa su Prati Il futuro di Matteo Prati, centrocampista classe 2003 del Cagliari, continua ad attirare attenzioni sul mercato. Oltre al Torino, che segue il profilo da tempo e mantiene i contatti con il club rossoblù, nelle ultime ore si è inserito anche il Genoa. La società ligure sta valutando la possibilità di presentare una proposta ufficiale, qualora il Cagliari aprisse a una cessione. In una fase precedente, il nome del giocatore era stato accostato a un’operazione più ampia con i granata, che avrebbe potuto coinvolgere Anjorin. Al momento, però, questa pista appare complessa nel breve periodo, con le parti che restano in attesa di sviluppi più concreti.