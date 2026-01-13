Calciomercato Torino, occhi in Uruguay per il futuro: piace Lucas Agazzi

I granata valutano un'ipotesi sudamericana per la fascia destra e svelano il futuro dell'esterno austriaco

Davide Bonsignore Redattore 13 gennaio - 18:00

"Un centrale, un esterno e un centrocampista sono la priorità", aveva spiegato Petrachi nei minuti antecedenti la vittoria in trasferta contro il Verona. Il DS granata ha raccontato le principali linee guida del calciomercato del Torino in questa sessione invernale. Sul difensore non c'è da stupirsi, la coperta corta della formazione di Baroni in quel settore parla da sé. Per quanto riguarda il centrocampo il discorso è più qualitativo: a livello numerico il Toro non ha bisogno di intervenire, ma è stata spesso messa in evidenza una mancanza in quel reparto, con alcuni giocatori che sono stati anche poco utilizzati nella prima metà di stagione: si può intervenire ma serve un'uscita. Per quanto riguarda il capitolo esterni, invece, la dichiarazione di Petrachi non fa altro che evidenziare l'obiettivo di rinforzare il 3-5-2, modulo che, nelle sue caratteristiche principali, ha proprio un grande protagonismo delle ali. Forse, però, era più difficile immaginare su quale esterno sarebbe stato indirizzato il calciomercato del Torino...

Calciomercato Torino, caccia all'esterno: destro o sinistro? — Sulla carta, con Biraghi messo ai margini - e la prestazione contro l'Atalanta non fa che confermare questa tesi - e Nkounkou dal futuro incerto, un esterno sinistro è sempre apparso più congeniale alle necessità dei granata. A maggior ragione che, seppur la qualità non sia delle migliori, Pedersen e Lazaro a destra valgono un titolare e un ricambio sensato. Eppure, le ultime voci di mercato evidenziano un'intenzione opposta da parte della coppia Cairo-Petrachi. Gli scout granata si sarebbero interessati al profilo di Lucas Agazzi. Si tratta di un esterno uruguayano che nonostante la giovane età - è un classe 2005 - è ormai diverso tempo che si mette in mostra in Sudamerica e che, proprio per questo motivo, gli agenti avrebbero intenzione di portare in un calcio più competitivo: il primo interessato, proprio il calcio italiano. Quest'ipotesi di calciomercato per il Torino significherebbe portarsi avanti in attesa di conoscere il futuro di Lazaro: l'esterno austriaco vedrà il suo contratto scadere il 30 giugno 2026, e di rinnovo non si è ancora parlato.

Lucas Agazzi per la fascia destra: è il profilo che piace a Baroni — Innanzitutto, il Torino è alla ricerca di un profilo giovane: Lucas Agazzi è un 2005, il 2 maggio di quest'anno farà 21 anni. Poi Baroni ha bisogno di un profilo in grado di garantire spinta, dribbling cross e presenza offensiva sulla corsia. Nel 3-5-2 del tecnico ex Lazio, gli esterni devono dare supporto alla manovra d'attacco granata: Lucas Agazzi è un giocatore che dribbla bene (quasi 80% di successo in questa stagione) e che sa contribuire ai gol (nella prima divisione uruguayana sono 5 gol e 1 assist finora). Poi il talento del Defensor Sporting è un profilo duttile: in queste stagioni tra i "grandi" ha giocato prevalentemente come esterno d'attacco, ma è in grado di ricoprire tutti i ruoli sulla corsia destra (terzino compreso) e all'occorrenza di spostarsi anche a sinistra. Da tutti questi dati e queste statistiche se ne ricava un profilo molto interessante, sia a livello di possibilità sia a livello tattico, ma certamente acerbo: il talento c'è, in caso di un eventuale arrivo alla corte di Baroni si renderebbe necessario sfruttarlo bene e creare un valido programma di crescita affinché il 2005 possa rendere al meglio anche in un campionato tanto più complicato rispetto all'Uruguay come la Serie A.