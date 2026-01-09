Calciomercato Torino, UFFICIALE! Primavera, colpo in difesa: ecco Daniel Tonica

Non c'è ancora stato modo, in questa prima settimana di calciomercato, di vedere Gianluca Petrachi all'azione. Chi si è mosso, invece, e con un colpo in entrata, è Ruggero Ludergnani : il responsabile del settore giovanile nella giornata di oggi, venerdì 9 gennaio, ha ufficializzato un nuovo rinforzo per la formazione di Francesco Baldini. Si tratta di Daniel Tonica . Difensore classe 2007, Tonica arriva a titolo definitivo dal Legnago Salus, formazione di Serie D nella quale è cresciuto e dove, nella prima parte di questa stagione, ha avuto modo di fare esperienza nel primo dei campionati dilettantistici: "Voglio ringraziare tutto il Legnago per l’opportunità che mi è stata concessa, dal settore giovanile fino ai ragazzi della Prima Squadra ai quali auguro di poter proseguire al meglio questo campionato. Questi primi sei mesi trascorsi in Serie D sono stati tosti e mi hanno permesso di crescere, è stata una splendida esperienza”, ha salutato la società Daniel Tonica, che ha firmato con il club granata un contratto fino al 30 giugno 2029.

Calciomercato Torino, Primavera: rinforzo in difesa. Ecco perché...

La stagione della formazione Primavera non è certo delle più facili. La squadra allenata da Baldini ha dovuto far fronte a un lungo periodo di difficoltà e, con il trend in positivo delle ultime cinque giornate - nella quale sono arrivati quattro pareggi e una vittoria - spera di rialzarsi, con l'obiettivo di tornare a viaggiare dove le acque sono più serene. Il rinforzo di Daniel Tonica arriva per dare sostegno a un reparto che nelle ultime giornate ha dovuto dosare il proprio vicecapitano (nonché difensore titolare) Pellini, spesso chiamato in prima squadra: Baroni l'ha convocato in due occasioni nell'ultimo mese. Il moldavo classe 2007 è un profilo di prospettiva, che potrà aiutare, anche numericamente, la Primavera del Toro nell'intento di tornare in zone tranquille. Queste le parole con cui il DS del Legnago Salus, Giacomo Laurino, ha salutato Daniel Tonica: "Sono contento per Daniel, con noi ha fatto un percorso di sei mesi importante in cui è cresciuto, diventando più maturo come calciatore. Adesso ha un’opportunità importante ed è giusto che se la vada a giocare dato che ha le qualità per ambire nel futuro a campionati più importanti della Serie D. Chiaramente siamo dispiaciuti di perdere un ragazzo serio oltre che elemento importante della nostra rosa ma siamo contenti che il Legnago Salus possa valorizzare al meglio un prodotto cresciuto all’interno del proprio settore giovanile".