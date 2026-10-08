Alzi la mano chi, in estate, ha sperato di rivedere Matteo Darmian con la maglia del Torino. Il ritorno, piuttosto romantico, del difensore classe 1989 sotto la Mole era diventato una possibilità concreta, almeno sulla carta, anche per la particolare situazione di mercato: svincolato e forte di una lunga esperienza ai massimi livelli, poteva rappresentare un’occasione per il club granata, ma le cose sono andate diversamente. Darmian ha scelto infatti di restare in Serie A e ripartire dal Bologna, che ne ha ufficializzato l’ingaggio. Si chiude così la porta a un’operazione dal forte valore simbolico: l’ex granata torna a giocare in Italia, ma non lo farà di nuovo con la maglia del Toro.

Il comunicato del Bologna

"Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Matteofino al 30 giugno 2027.

Classe 1989, è un giocatore duttile e affidabile, capace di ricoprire diversi ruoli sulla fascia e, all’occorrenza, anche in posizione più arretrata. Fra i calciatori in attività con più partite, prosegue così una lunghissima e vincente carriera. Dotato di buona tecnica individuale, senso della posizione e grande attenzione tattica, fa della continuità, della capacità di lettura del gioco e dell’equilibrio tra fase difensiva e offensiva le sue principali caratteristiche.

Darmian cresce nel settore giovanile del Milan, con cui debutta in Serie A nella stagione 2006/07. Dopo le esperienze con Padova e Palermo, si afferma con la maglia del Torino, dove disputa quattro stagioni diventando uno dei terzini più apprezzati del campionato italiano. Nel 2015 passa al Manchester United, con cui conquista una FA Cup, una Coppa di Lega e una UEFA Europa League. Nel 2019 torna in Italia al Parma, prima di trasferirsi all’Inter nell’ottobre 2020. Con la maglia nerazzurra si afferma come prezioso jolly difensivo, contribuendo alla conquista di numerosi trofei e diventando uno dei giocatori più longevi e affidabili della rosa, disputando anche due finali di Champions.

Con la Nazionale italiana ha esordito nel 2014, partecipando ai Mondiali dello stesso anno in Brasile. In azzurro ha collezionato oltre 40 presenze, mentre a livello di club il suo palmares comprende uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una FA Cup, una Coppa di Lega inglese e una UEFA Europa League".