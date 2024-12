Nuovo appuntamento con "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone: "Le ultime tre partite del girone d'andata saranno cruciali per mettere fieno in cascina..."

15 dicembre 2024

L'estroso tiro da tre di Adams ha permesso al Toro di tornare alla vittoria ed ai tifosi di passare un weekend più sereno dopo un lungo periodo di crisi. La vittoria di Empoli non è arrivata però nell'ambito di una prestazione capace di scacciare dubbi e preoccupazioni. Il primo tempo vissuto sotto costante assedio e costellato di calci d'angolo a sfavore ha messo a nudo le troppe fragilità della squadra. Ancora una volta si è notata la mancanza di veri leader capaci di motivare e guidare i compagni. Vanoli, conscio del fatto che la squadra di casa alza da subito i giri del motore, ha preferito un assetto più prudente, ma senza la solidità di Milinkovic-Savic e un bel po' di fortuna, l'esito rischiava di essere completamente diverso. Per fortuna nel secondo tempo l'allenatore ha dato spazio ai giocatori di maggiore qualità e con Adams e un finalmente acceso Vlasic il Toro ha recuperato terreno e limitato le insidie. A spaccare una partita comunque noiosa e giocata a ritmi bassi, ci ha pensato Adams con la sua invenzione che rivedremo sicuramente spesso in TV.

Dal goal in poi il Toro non ha corso grossi rischi, ed è riuscito a difendere questa preziosa vittoria senza eccessivi affanni. Che i tre punti siano salutari e fondamentali è fuori discussione, resta però l'impressione che questa squadra non sia ancora uscita dalle sabbie mobili in cui la società l'ha proiettata con una campagna estiva di ridimensionamento che ne ha minato alla base le ambizioni. Le ultime tre partite del girone d'andata saranno cruciali per mettere fieno in cascina e puntare ad una salvezza tranquilla, l'unico obiettivo che oggettivamente questo gruppo di giocatori può darsi in questa stagione. Nel frattempo si spengono i rumors di fantomatiche cessioni e di trattative con l'uno o l'altro fantomatico acquirente alimentate soprattutto dalla caccia a facili click online e sui social network. La speranza di un cambiamento è così radicata nei tifosi da renderli facili vittime di chi prova a lucrare sulla loro fede o, ancor peggio, crea falsità ad arte per farsi gioco di chi è talmente sfinito e frustrato da voler prendere per buone anche le voci più improbabili e strampalate.

L'estrema fragilità dei tifosi di fronte a queste non-notizie mostra però quanto si sia allargata la spaccatura tra società e sostenitori. Per molti supporter granata l'idea- anche illusoria - di un cambiamento è l'ultima spiaggia prima dell'indifferenza, ed è questo il segnale più triste e pericoloso. Dall'altro lato non sembra che quanto ormai avviene tra la stragrande maggioranza dei tifosi venga percepito in maniera oggettiva. Pensare di avere dalla propria parte un buon numero di tifosi è un marchiano errore di valutazione della società che non corrisponde alla realtà, e basta dare un'occhiata allo stadio e alle riunioni dei Toro Club in tutta Italia per averne la controprova. Anche pensare che lo strappo sia ricucibile è un peccato di ottimismo. Sarebbe invece meglio per tutti prendere atto che i tifosi hanno il diritto di decidere il futuro del Toro e vanno ascoltati, altrimenti si continuerà a rimanere intrappolati nelle sabbie mobili attuali, e in una situazione che non fa bene a nessuno.

