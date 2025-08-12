Il precampionato del Toro di Marco Baroni si è concluso con un bilancio negativo dal punto di vista aritmetico. La sconfitta per 3-0 contro il Valencia ha segnato la terza battuta d'arresto consecutiva, portando il totale dei gol subiti a nove, a fronte di soli due segnati. Numeri che mettono in evidenza le difficoltà della squadra, che fatica a trovare un equilibrio tra fase offensiva e difensiva.Il problema principale sembra risiedere proprio nell'assetto difensivo. I granata sono apparsi vulnerabili sia in campo aperto che a difesa schierata. Questo anche per la vocazione offensiva del mister, che fa attaccare la squadra con 7/8 effettivi e soli 2/3 in copertura: se la costruzione dal basso funziona male, i problemi emergono. La prima costruzione dal basso si è rivelata infatti un altro punto debole: troppi palloni persi in zone pericolose del campo hanno innescato le ripartenze avversarie, mettendo a nudo le fragilità della difesa. A Valencia, ad esempio, le ripartenze avversarie hanno spesso messo in crisi la retroguardia e, dopo l'espulsione di Anjorin, la situazione è ovviamente peggiorata. Anche singoli come Coco, Biraghi e Pedersen hanno mostrato di essere ancora in affanno, concedendo troppo spazio agli avversari. Nonostante le difficoltà in fase realizzativa, la fase offensiva ha mostrato qualche segnale di vita. Quando la palla ha superato la trequarti, il Toro è riuscito a rendersi pericoloso, grazie soprattutto alle iniziative di Adams e Aboukhlal e a spunti molto interessanti di Ngonge. Tuttavia, una mancanza di precisione in zona gol ha impedito di concretizzare le occasioni create. Gli attaccanti hanno sprecato almeno tre buone opportunità che avrebbero potuto cambiare il volto della partita.
La scossa granata
Un Toro in cerca di equilibrio: il precampionato si chiude tra luci e ombre
Anche l'esordio di Simeone non è stato dei più fortunati. Il Cholito, pur mostrando grande generosità, ha commesso un errore che ha portato al terzo gol del Valencia e non è riuscito a sfruttare un paio di buone situazioni create dai compagni. La nota super positiva è stata il ritorno in campo di capitan Duvan Zapata, un segnale importante per il morale della squadra e per l'attacco granata. Ora, con la fine del precampionato, Baroni ha poco tempo per risolvere i problemi e trovare il giusto equilibrio prima dell'inizio del campionato. L'obiettivo è chiaro: trasformare le ombre del precampionato in certezze per la stagione che sta per iniziare. È evidente chr serve più equilibrio, oltre a qualche altro rinforzo. Intanto iniziano a farsi vedere i diversi innesti importanti arrivati in questo calciomercato: Israel, Ismajli, Aboukhlal e il citato Anjorin, colpevole di troppa ingenuità, oltre all'esordio, finalmente, di Ngonge e di Simeone. Tutti elementi che possono essere davvero molto utili per far cambiare marcia ai granata. Dopo le 5 amichevoli del precampionato, la prima partita ufficiale della stagione contro il Modena sarà molto importante per capire le condizioni con cui il Toro inizierà la stagione. Anche perché il campionato è alle porte, e la prima sarà a San Siro contro l'Inter tra soli 13 giorni.
