Un Toro in cerca di equilibrio: il precampionato si chiude tra luci e ombre

​Il precampionato del Toro di Marco Baroni si è concluso con un bilancio negativo dal punto di vista aritmetico. La sconfitta per 3-0 contro il Valencia ha segnato la terza battuta d'arresto consecutiva, portando il totale dei gol subiti a nove, a fronte di soli due segnati. Numeri che mettono in evidenza le difficoltà della squadra, che fatica a trovare un equilibrio tra fase offensiva e difensiva.​Il problema principale sembra risiedere proprio nell'assetto difensivo. I granata sono apparsi vulnerabili sia in campo aperto che a difesa schierata. Questo anche per la vocazione offensiva del mister, che fa attaccare la squadra con 7/8 effettivi e soli 2/3 in copertura: se la costruzione dal basso funziona male, i problemi emergono. ​La prima costruzione dal basso si è rivelata infatti un altro punto debole: troppi palloni persi in zone pericolose del campo hanno innescato le ripartenze avversarie, mettendo a nudo le fragilità della difesa. A Valencia, ad esempio, le ripartenze avversarie hanno spesso messo in crisi la retroguardia e, dopo l'espulsione di Anjorin, la situazione è ovviamente peggiorata. Anche singoli come Coco, Biraghi e Pedersen hanno mostrato di essere ancora in affanno, concedendo troppo spazio agli avversari. ​Nonostante le difficoltà in fase realizzativa, la fase offensiva ha mostrato qualche segnale di vita. Quando la palla ha superato la trequarti, il Toro è riuscito a rendersi pericoloso, grazie soprattutto alle iniziative di Adams e Aboukhlal e a spunti molto interessanti di Ngonge. Tuttavia, una mancanza di precisione in zona gol ha impedito di concretizzare le occasioni create. Gli attaccanti hanno sprecato almeno tre buone opportunità che avrebbero potuto cambiare il volto della partita.