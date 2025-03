Palla al 10, tre punti

La qualità di questi tre innesti e il modulo più solido ci stanno regalando soddisfazioni e successi. Dopo tante sconfitte e la tremenda sensazione che potesse diventare un anno tragico, la rinascita è arrivata con il calciomercato di gennaio. La tendenza sì è invertita e, nonostante non ci fossero traguardi oggettivamente raggiungibili, le motivazioni si sono manifestate. Casadei, insieme a Ricci, sono pure stati convocati in Nazionale, ulteriore motivo di orgoglio per Società e tifosi. Il Toro ha fatto almeno un gol nelle ultime dieci partite di campionato. Non succedeva dalla stagione 2016-2017 (con quattordici partite di fila in gol tra il 22° e il 35° turno). E Nikola Vlasič, autore del migliore campionato da quando è al Toro, ha segnato già 4 gol e confezionato 3 assist. Vanoli, in conferenza post Torino Empoli, ha commentato: "Mi piace prendere i 3 punti soffrendo, rispetta il DNA della maglia che noi mettiamo". I tifosi lo hanno capito, e dopo gli esodi granata a Monza e Parma, sabato sera al Grande Torino, nonostante la pioggia e la partita non di cartello, c'erano 21mila persone. "È sempre importante capire dove si va a lavorare, è importante anche per trovare i giocatori da Torino. Il calciomercato di gennaio è stato buono per questo. Abbiamo fatto 10 punti grazie alla gente. A Monza e Parma è sembrato di giocare in casa, i nostri tifosi sono importanti. Possiamo aver perso dei punti stupidi, ma se la gente viene è perché sta capendo che diamo il 200%. Per me questo è importante".