Un sass(u)olino dalla scarpa

È un vero peccato che la ripartenza del Torino in campionato sia accompagnata da una frattura tra la squadra e la curva Maratona. A nostro parere, infatti, l’unione dell’ambiente è uno degli ingredienti principali per la buona riuscita di una stagione. In questa situazione, pensiamo che tutti abbiano sbagliato. Contestare in modo civile è sempre legittimo e a volte doveroso, ma stavolta la curva Maratona non ha fatto una bella figura: condivisibile sarebbe stato dare un segnale forte alla squadra dopo una partita come il derby, giocata in modo non degno dai granata scesi in campo. Molto di meno lo è stato remare contro nelle ultime due partite, che hanno segnato la rinascita della squadra (che col Frosinone è stata immeritatamente punita da alcuni episodi). Così la partita contro il Sassuolo si è giocata in un clima surreale: in campo la squadra dominava e sotterrava gli avversari di occasioni da gol, ma sugli spalti i tifosi insultavano e fischiavano a priori.