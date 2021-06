Primavera, 6 anni fa il Torino di Moreno Longo conquistava lo scudetto

Il 16 giugno 2015 il Torino Primavera batteva la Lazio ai calci di rigore conquistando lo Scudetto di categoria

Il giorno in cui il Torino Primavera si gioca all'ultima giornata la salvezza diretta coincide quest'anno con il giorno in cui, nel 2015, a Chiavari, sempre il Toro Primavera, conquistava lo Scudetto. I granata, allora allenati da Moreno Longo, superarono ai calci di rigore la Lazio di Simone Inzaghi, portando in bacheca il nono titolo di categoria della storia granata. La vittoria fu sofferta e conquistata solo ai calci di rigore, dove decisivo fu quello segnato da Edera dopo la parata di Zaccagno su Pollace. Il risultato finale fu 7-8, comprensivo di 1-1 nei tempi regolamentari (Rosso in gol per i granata, Prce per i biancocelesti) e di 6-7 ai calci di rigore.