L'Irlanda è stata la sua terra di passaggio, forse anche quella della maturazione. Senan Mullen saluta Dublino e si prepara a tornare sotto la Mole, portando con sé un bagaglio ben più pesante di quello con cui era partito. La sua avventura in granata, iniziata dopo l'arrivo dal Dundalk nel febbraio 2024, aveva trovato una prima tappa poco fortunata al Mantova: sei mesi in Serie B, appena due presenze e un prestito interrotto in anticipo. A gennaio 2026 la nuova strada, quella che lo ha condotto al Bohemians. Una scelta per ritrovare spazio e continuità, con il Torino che nel frattempo ha prolungato il suo futuro in maglia granata rinnovandogli il contratto fino al 2028, con opzione per un'ulteriore stagione.

L'occasione di diventare Re d'Irlanda

Il primo acquisto per gennaio?

Sulle rive del Liffey, Mullen ha trovato terreno fertile per crescere. Con la maglia dei Bohs ha raccolto 32 presenze, un assist e cinque apparizioni nelle qualificazioni alla Conference League, ritagliandosi un ruolo importante e mettendo minuti ed esperienza nelle gambe. Centrale, terzino sinistro, all'occorrenza anche centrocampista: la duttilità è diventata una delle sue carte migliori. Un viaggio calcistico, in cui ha sfiorato il titolo d'Irlanda, arrivando a tre punti dallo Shamrock Rovers e ad un passo dalla Coppa di Lega, dove si è arreso solo in semifinale. Un'avventura che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle le prime difficoltà italiane e misurarsi con un calcio diverso, fatto di intensità e responsabilità. Ora, però, è tempo di rientrare. San Patrizio resta alle spalle, la Mole torna all'orizzonte.E proprio a Torino si apre la sfida più importante: trasformare le promesse in qualcosa di concreto. Il club dovrà capire se Mullen sia già pronto per affacciarsi alla prima squadra oppure se abbia bisogno di un ulteriore passaggio per completare la propria crescita. Di fatto Mullen potrebbe diventare un'alternativa in più sulle corsie, nonché il primo innesto in più del mercato invernale. Il potenziale, del resto, non è passato inosservato. Serinoha speso parole significative per lui: "Un giocatore molto interessante. Lo reputo un giocatore che può avere un grande futuro perché ha molte qualità". Un grande futuro, appunto. Adesso il giovane irlandese torna a casa con qualche certezza in più e una nuova occasione davanti. Dall'isola di San Patrizio alla Mole Antonelliana: il viaggio è finito, la vera partita potrebbe cominciare proprio adesso.