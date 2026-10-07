"Chi si rivede al Filadelfia", titolavamo sulle pagine di Toro News il 16 marzo 2026. Roberto D'Aversa, nel tentativo di riavvicinare una piazza in grande protesta alla squadra granata, apriva le porte del campo di allenamento. Non soltanto ai tifosi, evidentemente: tra Gianluca Petrachi ed Emiliano Moretti, ecco che figurava anche Gian Piero Ventura. Allenatore del Torino dal 2011 al 2016, a lui il tifo granata riconosce il merito di aver riportato la squadra stabilmente in Serie A e di averle regalato un grande sogno: quello dell'Europa League. Di lui, poi, nei mesi successivi si è parlato in una chiave molto differente...

Ventura, le voci che giravano. E poi...

... Tutto tace: cosa ne è stato?

Maggio e giugno, come ormai troppo spesso accade a Torino, sono stati mesi turbolenti. Una stagione non soddisfacente, ricca di cambiamenti in quanto a direttore sportivo e tecnico, ha visto una sorpresa: risultati superiori alle aspettative da parte di colui che era stato ingaggiato come traghettatore. In mezzo alla scelta della conferma di D'Aversa o della ripartenza da un progetto giovane - come poi è effettivamente stato con Ignazio Abate - si è posta una voce, che ha iniziato a girare:Il ruolo che le voci gli vedevano attribuito era quello di. Di fatto si sarebbe parlato di un consigliere di Petrachi, Moretti e soprattutto del nuovo allenatore. Una figura in grado di- ruolo condiviso con Gazzi team manager - e, al tempo stesso, di. Poi, però, silenzio. Da metà giugno circa in poi non si è più parlato di un possibile coinvolgimento di Ventura. Tutte le voci sono cadute e nessuno ha avuto intenzione di ravvivarle. E ad oggi, di quell'ipotesi di rivedere Gian Piero Ventura nel Torino, non si sa più niente.