Come riportato da Viola News, Jesper Karlstrom, centrocampista dell'Udinese, direttamente dal ritiro della Svezia a Valencia ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni Fotbollskanalen, complimentandosi con Alieu Njie per la sua prima convocazione in nazionale maggiore. Su quanto possa essere considerato un rimpianto dal Toro ne abbiamo parlato in separata sede, ma intanto il mediano della squadra friulana ha affermato di aver chiesto un opinione sull'attaccante svedese a Enzo Ebosse, suo attuale compagno di squadra ad Udine e che ha militato per la seconda parte di stagione insieme a Njie nel Torino e che ha speso parole al miele per l'attuale giocatore della Fiorentina. Ecco quanto dichiarato da Karlstrom: "Ha un potenziale enorme e nelle ultime partite di Serie A si è visto. Ebosse ha giocato con lui al Torino e me ne ha parlato benissimo. Mi ha detto che può arrivare davvero lontano, che sa puntare l’uomo nell’uno contro uno e che ha tutte le qualità per diventare un grande giocatore"