TN Radio: "La tifoseria del Toro sta morendo perché..." (VIDEO)

20:32 Anche Urbano Cairo presente allo stadio.

20:29 Squadre rientrate negli spogliatoi.

20:09 In campo i giocatori del Sassuolo.

20:03 Dentro anche i giocatori di movimento del Torino.

20:02 In campo anche i portieri del Sassuolo.

19:54 Comincia il riscaldamento dei portieri.

19:48 Ufficiale la formazione del Torino, Njie schierato tra i primi undici a fianco di Simeone.

19:40 Poco più di un'ora al match, lo stadio comincia a riempirsi.

19:26 Le squadre sono appena entrate in campo, si attende l'inizio del riscaldamento.

19:17 Arrivato anche l'autobus neroverde.

19:10 L'autobus del Toro è arrivato, i giocatori si preparano.

19:05 Manca poco all'ultima partita in casa del Torino prima del derby che concluderà la stagione. Quella di oggi sarà anche l'ultima sfida per i granata con le curve disertate dalla contestazione.

19:00 - Benvenuti all'avvicinamento alla sfida tra Torino e Sassuolo, ultimo incontro di Serie A in casa per i granata prima del derby della Mole, e primo incontro dopo il 4 maggio. Il campionato ha ben poco da dire, ma la squadra deve dimostrare di avere carattere, soprattutto per organizzarsi in vista della prossima stagione. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale.