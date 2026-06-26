Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul La Gazzetta dello Sport
Biglia nello staff di Abate? Ma ci fu un tempo in cui... (VIDEO)
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio all'intervista a Beniamino Abate, papà del nuovo tecnico dei granata. L'ex preparatore dei portieri del Milan ha parlato dell'avventura che si appresta a vivere il figlio Ignazio alla guida della panchina del Toro, definendolo come una persona empatica e umile, che entra nel cuore di tutti. "Per come lo conosco sul piano caratteriale, è pronto ad affrontare la piazza di Torino. Si galvanizza nei momenti di tensione e nelle difficoltà: è un duro, Ignazio è proprio uno da Toro" - ha commentato l'ex portiere di Napoli e Inter. Riguardo le emozioni vissute quando il figlio gli ha riferito dell'offerta di Cairo per la panchina granata, ha affermato: "Ho pensato a tutti i sacrifici fatti da Ignazio per arrivare su questa meravigliosa panchina" - aggiungendo poi - "La nostra emozione, da genitori, è stata bellissima: se chiama il Toro, ti senti realizzato. Ripaga dei sacrifici del passato".
Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA