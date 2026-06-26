L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio all'intervista a Beniamino Abate, papà del nuovo tecnico dei granata. L'ex preparatore dei portieri del Milan ha parlato dell'avventura che si appresta a vivere il figlio Ignazio alla guida della panchina del Toro, definendolo come una persona empatica e umile, che entra nel cuore di tutti. "Per come lo conosco sul piano caratteriale, è pronto ad affrontare la piazza di Torino. Si galvanizza nei momenti di tensione e nelle difficoltà: è un duro, Ignazio è proprio uno da Toro" - ha commentato l'ex portiere di Napoli e Inter. Riguardo le emozioni vissute quando il figlio gli ha riferito dell'offerta di Cairo per la panchina granata, ha affermato: "Ho pensato a tutti i sacrifici fatti da Ignazio per arrivare su questa meravigliosa panchina" - aggiungendo poi - "La nostra emozione, da genitori, è stata bellissima: se chiama il Toro, ti senti realizzato. Ripaga dei sacrifici del passato".

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.