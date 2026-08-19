L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con la giornata vissuta ieri dal Toro all'allenamento a porte aperte del Filadelfia. La tifoseria granata si è radunata intorno ai propri calciatori, "sono momenti importanti e lo diventano ancora di più quando c’è una stagione che sta per cominciare: domenica, alle ore 20.45, il Toro di Abate avvierà il percorso in campionato contro il Milan". Gli applausi sono arrivati per tutti, ma alcuni giocatori sono stati più di altri spinti dal pubblico: "Durante tutta la mattina, Nikola è stato tra i più osannati. Anche ieri, come ormai da abitudine, ha guidato l’allenamento restando sempre nel vivo delle esercitazioni e delle dinamiche in mezzo al campo". Il secondo è stato Simeone, che ha deciso la prima uscita stagionale contro la Carrarese in Coppa Italia. Sul campo c'è stato il rientro di Njie e anche qualche sperimentazione: "Comuzzo è stato provato anche da centrale di centrosinistra, testata una bozza di difesa a quattro, lanciati in coppia Fitz-Jim e il giovane Luongo nella mediana".

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