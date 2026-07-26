"Finire un ritiro con una sconfitta non fa mai piacere, figurarsi contro il Cittadella che gioca in Serie C". Così apre l'edizione odierna de La Stampa, inevitabilmente con la caduta del Toro a Pinzolo nell'ultima amichevole contro i veneti. La reazione dei tifosi presenti al risultato finale è quasi fisiologica: "Qualche fischio dei 650 tifosi granata presenti nella terza amichevole estiva e l'urlo "svegliatevi" dopo il rigore trasformato da Bunino per il fallo di Dellavalle". Un segnale che il lavoro da svolgere dopo quasi due settimane di ritiro a in quel di Pinzolo per Abate e il suo staff è ancora moltissimo, ma anche per Cairo e Petrachi, che sul mercato devono ancora intervenire con decisione: "Ora serve almeno un altro difensore centrale - prosegue La Stampa - dopo l'ingaggio dello svizzero Cömert. L'ex Rodriguez è stato proposto e può anche tornare, mentre sono in corso ragionamenti sul giapponese Tomiyasu".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa