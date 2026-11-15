Si può parlare di vera e propria emergenza in quanto a corsie? Votate il sondaggio qui sotto
90 secondi: "Fiato sospeso Belghali. Cosa aspettarsi dagli esami?"
"Il laterale ha accusato persistenti dolori al ginocchio destro, conseguenza della contusione rimediata nella sfida contro il Frosinone dello scorso 1° novembre. La federazione algerina ha comunicato che il problema gli impediva di allenarsi, motivo per cui è stato deciso il suo rientro a Torino", e poi ancora "Al Filadelfia ha già aumentato il ritmo per il recupero Fortini, indisponibile per pubalgia da quasi due mesi". Insomma, al Torino si può parlare, in questo momento, di vera e propria emergenza sulle corsie.
Cacciamani e Aboukhlal: il Torino ha bisogno di rinforzi?Con un Cacciamani che resta, in questo momento, forse l'unico baluardo a cui Abate può aggrapparsi, mentre Aboukhlal continua a non dare garanzie sufficienti (e lo stesso fa Patterson), si avvicina un mese clou: gennaio, con la sua finestra di calciomercato di riparazione. I granata sperano di recuperare quanto prima sia Belghali che Fortini, ma a voler dire un settore che ha faticato particolarmente negli ultimi mesi viene proprio in mente quello laterale: sarà il reparto dove il Torino dovrà concentrare le proprie forze nel mercato? Votate il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro parere.
Emergenza corsie: servono rinforzi?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Dal panico alla speranza: così il Torino ritrova ossigeno sulle corsie esterne
Toro
Veleni e rimpianti: l'esplosione di Njie a Firenze riapre le ferite in casa Toro
Interviste
De Benedictis (FdI) a TN: "Stadio? Mi preoccupa l'aspetto finanziario..."
Mondo Granata
Perché la Curva Maratona continua a essere spoglia? La ragione e i retroscena
Rassegna Stampa
La Stampa: "Le seconde linee di Abate e i possibili nomi per gennaio"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti