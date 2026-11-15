"Il laterale ha accusato persistenti dolori al ginocchio destro, conseguenza della contusione rimediata nella sfida contro il Frosinone dello scorso 1° novembre. La federazione algerina ha comunicato che il problema gli impediva di allenarsi, motivo per cui è stato deciso il suo rientro a Torino", e poi ancora "Al Filadelfia ha già aumentato il ritmo per il recupero Fortini, indisponibile per pubalgia da quasi due mesi". Insomma, al Torino si può parlare, in questo momento, di vera e propria emergenza sulle corsie.

Cacciamani e Aboukhlal: il Torino ha bisogno di rinforzi?

Emergenza corsie: servono rinforzi? Sì, il Torino a gennaio deve investire sulle corsie No, bastano Cacciamani, Patterson, Belghali e Aboukhlal Sì, il Torino a gennaio deve investire sulle corsie 83% 10 voti No, bastano Cacciamani, Patterson, Belghali e Aboukhlal 17% 2 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Con un Cacciamani che resta, in questo momento, forse l'unico baluardo a cui Abate può aggrapparsi, mentre Aboukhlal continua a non dare garanzie sufficienti (e lo stesso fa Patterson), si avvicina un mese clou: gennaio, con la sua finestra di calciomercato di riparazione. I granata sperano di recuperare quanto prima sia Belghali che Fortini, ma a voler dire un settore che ha faticato particolarmente negli ultimi mesi viene proprio in mente quello laterale: sarà il reparto dove il Torino dovrà concentrare le proprie forze nel mercato? Votate il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro parere.