Arrivano le prime reazioni all'importante approvazione nella giunta comunale di Torino dello schema di convenzione tra il comune e la fondazione Filadelfia. Ed è proprio il presidente della fondazione Luca Asvisio a dichiarare in una nota stampa: "La convenzione è il primo passo per poter arrivare alla realizzazione del Museo, che rappresenta una fondamentale testimonianza culturale e storica di un clubche è una delle pietre miliari dello sport italiano e cittadino". E poi spiega: "Per la realizzazione del Museo saranno ora necessari i contributi che ci auguriamo potranno giungere da Istituzioni locali e Fondazioni cittadine. Sarebbe un segno tangibile della consapevolezza dell'importanza di tale iniziativa".

I prossimi passi: si parla di autunno 2026

La fondazione Filadelfia fa sapere che per il prossimo autunno sono in programma degli incontri per mettere a conoscenza della collettività il progetto e le necessità economico-finanziarie conseguenti. E in conclusione il presidente Asvisio aggiunge: "Ci auguriamo che questo primo passo possa portare al completamento della Cittadella granata".