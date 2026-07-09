Chi si rivede in casa Torino? Paolo Gola. Nelle precedenti ore il Torino ha comunicato lo staff medico per la stagione 2026/2027. Petrachi sta proseguendo nel suo lavoro di rivoluzione in casa granata e non ha "risparmiato" nessun settore. L'ex capo dell'area sanitaria Paolo Minafra saluta il Torino dopo una stagione. Per Paolo Gola, nuovo responsabile del settore medico, si tratta di un ritorno in granata.

La carriera di Gola

Originario di Torino, nato il 17 ottobre del 1969, ha svolto i propri studi presso l'Università di Torino. La sua è una carriera a stretto contatto con il mondo del calcio. Il suo primo incarico risale al 2002, quando entra nelle giovanili della Juventus sempre nello staff medico. Vi resta per dodici anni, poi sceglie il Saint Christophe. Vi resta però per pochi mesi: nel novembre del 2012 diventa il responsabile dell'area medica dello Spezia. Il suo cammino si incrocia con quello del Torino nella stagione 14/15. resta un anno sotto la Mole, poi assume l'incarico presso l'Alessandria. Ma ancora una volta sulla sua strada c'è il colore granata: nel 2016 torna al Torino e vi resta fino al 2020. Una volta chiuso il rapporto con la società torna ancora allo Spezia. Dal 2021 fino al 2024 è nello staff medico della Juventus Women, mentre negli ultimi anni ha avuto l'incarico nel Milan Futuro. Ora il terzo ritorno in granata, nella rivoluzione portata avanti da Petrachi.