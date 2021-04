La probabile formazione del Torino: Milinkovic dal 1′, Verdi da mezzala

Verso il match / Il tecnico dovrebbe promuovere il gruppo visto contro la Juventus in blocco

Il Torino domani sfiderà l'Udinese di Gotti per la giornata numero 30 del campionato di Serie A. Dopo il pareggio contro la Juventus, il tecnico del Torino Nicola va verso la conferma in blocco della squadra vista nel Derby della Mole, che ha dato degli importanti segnali di miglioramento.

L'unico cambiamento assicurato è quello tra i pali, vista l'assenza causa Covid-19 di Sirigu : al suo posto ci sarà, come confermato in conferenza stampa da Nicola , Vanja Milinkovic-Savic, pronto a prendersi la scena contro i bianconeri friulani. Davanti all'estremo difensore dovrebbe essere confermata la difesa vista contro la Juventus, formata da Izzo, Bremer e Buongiorno, considerato che Lyanco non è ancora a disposizione e Nkoulou non è al meglio pur essendo stato convocato.

In mezzo al campo, dovrebbe partire titolare Mandragora davanti alla difesa: di fianco all'ex della partita, ci sarà quasi sicuramente Rincon insieme a Verdi, protagonista di una gara molto positiva nel derby nel ruolo di mezz'ala. Il numero 24 va verso la conferma in questo ruolo. Sulle corsie esterne dovrebbero essere confermati Vojvoda sulla destra, così come Ansaldi sulla sinistra. In attacco non dovrebbero esserci particolari problemi per poter rivedere la coppia Belotti-Sanabria, che sta acquisendo sempre più intesa.