Le pagelle di Torino-Udinese 2-1: genietto Brekalo, Vanja è decisivo

Termina Torino-Udinese, gara valida per il 13° turno della Serie A 2021/2022. Vittoria preziosissima quella strappata dai granata di Juric: Brekalo e Bremer segnano, Forestieri la riapre e le parate di Milinkovic-Savic custodiscono la vittoria nel finale.

Per quanto riguarda i singoli, sugli scudi Milinkovic-Savic; tre parate determinanti del portiere serbo murano un'Udinese pericolosa e tosta. Molto bene anche Bremer e Djidji, a Belotti manca solo il gol. Non brillante Praet, non rimarrà negli annali l'ingresso di Zaza.