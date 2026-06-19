"Chi ben comincia è a metà dell'opera". Con il successo di misura contro Haiti, la Scozia sarebbe anche a più di metà dell'opera, verso una storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali, se non fosse che adesso arrivano le due partite più complicate del girone. Questa sera allo scoccare della mezzanotte la "Tartan Army" affronterà infatti il Marocco, reduce dall'ottimo pareggio contro il Brasile di Ancelotti. Una sfida che può già indirizzare il destino delle due nazionali: una vittoria permetterebbe agli scozzesi di conquistare gli ottavi con un turno d'anticipo, mentre i campioni d'Africa non possono permettersi ulteriori passi falsi. Tra gli osservati speciali ci sarà Ché Adams, pronto a caricarsi ancora una volta sulle spalle il peso dell'attacco scozzese.

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Il migliore dei granata ai Mondiali nel primo turno

Come detto, "Chele", soprannome con cui i tifosi scozzesi hanno imparato a chiamare Ché Adams, si prepara a vivere una serata che potrebbe già indirizzare il destino della sua Scozia. Tra i tre giocatori del Torino impegnati nella competizione è stato fin qui quello che ha lasciato l'impressione migliore. Nikola Vlasic ha disputato soltanto uno spezzone nella sconfitta della Croazia contro l'Inghilterra, mentre Marcus Pedersen è rimasto in panchina per tutta la durata della vittoria della Norvegia contro l'Iraq. Adams, invece, è stato protagonista nel successo contro Haiti. L'attaccante granata ha avuto un ruolo decisivo nell'azione che ha portato al gol vittoria di McGinn: prima controllando magnificamente un lancio proveniente dalla retroguardia scozzese e dando avvio all'azione, poi impegnando il portiere avversario con una conclusione ravvicinata. Sulla respinta si è avventato proprio McGinn, che ha depositato il pallone in rete regalando i tre punti alla Scozia.

Occasione per sbloccarsi e trascinare la Scozia

Ora per Adams arriva probabilmente il banco di prova più importante della fase a gironi. Di fronte ci sarà una Nazionale solida a livello difensivo e allo stesso tempo capace di esprimere un calcio spumeggiante dalla trequarti in su. Proprio per questo un'eventuale prestazione positiva assumerebbe un valore ancora maggiore. Il diez scozzese cerca il primo gol del suo Mondiale e sa che una sua giocata potrebbe risultare decisiva per scrivere una pagina di storia del calcio scozzese. Dopo aver contribuito alla vittoria all'esordio con il suo lavoro per la squadra e la sua generosità, adesso Adams vuole lasciare il segno anche sul tabellino. Il capitolo due sta per iniziare, ma per Adams e compagni questa notte potrebbe già valere una qualificazione storica. E il mondo granata seguirà con particolare attenzione una sfida che potrebbe vedere uno dei suoi giocatori più rappresentativi prendersi nuovamente la scena.