Si è concluso l’allenamento mattutino del Torino a Pinzolo di domenica 19 luglio. Dopo una settimana intensa tra doppie sedute, lavoro atletico e primi principi tattici, anche oggi i granata hanno incontrato i tifosi presenti in ritiro. Prima del rientro in hotel, Simeone, Ilic e Ilkhan si sono fermati per foto, autografi e qualche scambio di battute con il pubblico. Resta alta l’attenzione sulle condizioni di Ilkhan: il centrocampista ha accusato un problema alla coscia e nelle prossime ore gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Al momento il giocatore è rimasto in ritiro con il gruppo.

Nel pomeriggio Abate concederà ai suoi un momento di riposo dopo giorni di grande intensità, in modo da recuperare energie in vista della ripresa degli allenamenti, quando il Torino tornerà a lavorare sul campo per proseguire il percorso di crescita iniziato in Trentino.