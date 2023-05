Torino-Monza 1-1: gli ospiti ringraziano Caprari e l’arbitro Zufferli

Succede tutto nel secondo tempo: segna Sanabria, pareggia Caprari ma ci sono due episodi sospetti nell'area del Monza

Federico De Milano Redattore

Il Torino si deve accontentare di un solo punto nello scontro diretto contro il Monza. Al gol in apertura di ripresa di Sanabria risponde una grande conclusione di Caprari. C'è spazio anche per le polemiche con la panchina del Toro che protesta nel finale per un mancato rigore su Ricci. In classifica niente balzo in avanti per i granata, che salgono a quota 46 punti. La volata per l'ottavo posto si deciderà nelle ultime giornate, ma sicuramente è un'occasione persa per la banda Juric.

Le scelte: Ricci e Ilic sono il duo a centrocampo — Juric schiera il suo consueto 3-4-2-1 con Djidji che, rispetto allo scorso match, prende il posto di Schuurs infortunato. Lazaro e Vojvoda sono gli esterni vista anche l'indisponibilità di Singo squalificato e in mezzo c'è spazio per il duo Ricci-Ilic. In avanti il tecnico granata si affida a Miranchuk e Vlasic a supporto di Sanabria. Il Monza schiera un modulo speculare con l'ex di giornata Izzo che parte dal primo minuto nella difesa a tre dei biancorossi. Presente anche il capitano Pessina al centro del campo e infine Ciurria e Valoti sono a supporto dell'unica punta Mota.

Il primo tempo: Miranchuk trova il gol ma il VAR lo nega — Il Monza deve subito fare a meno di Pablo Mari sostituito dopo 6 minuti da Marlon a causa di un problema fisico. All'ottavo minuto il Toro crea la prima chance dell'incontro con Vlasic che entra con qualità dal lato mancino e calcia col destro ma Di Gregorio respinge e poi Ricci e Miranchuk si disturbano senza riuscire a calciare una seconda volta. In avvio di gara i granata si affidano spesso alle fasce con Lazaro chiamato in causa in un paio di circostanze a tentare uno dei suoi cross. Al 21' è proprio l'ex Inter a servire Miranchuk che dal limite dell'area fa partire un bel tiro a giro con il suo mancino ma Di Gregorio devia bene la sfera in corner. Al 24' Ciurria offre un buono spunto: si accentra e calcia ma il tiro non è impegnativo per Vanja che para senza problemi. Al 28' ci riprova Ciurria sempre col mancino ma Vanja anche in questo è attento e respinge un tiro insidioso. Alla mezz'ora Ricci cade in area dopo un contatto con Pessina ma l'arbitro segnala chiaramente al 28 granata di rialzarsi e che non avrebbe concesso un calcio di rigore. Il Toro attacca ancora con Lazaro che al 33' si propone e fa partire un traversone verso l'area ma Sanabria si fa anticipare nel gioco aereo. Al 36' viene annullato un gol a Miranchuk che spinge da due passi la palla in rete; il guardalinee segnala un fuorigioco dubbio ma il problema vero è un precedente fallo di mano di Sanabria. Al 43' Vojvoda riceve palla da Vlasic e calcia a fil di palo ma Di Gregorio è ancora bravo a sventare in calcio d'angolo. Di Gregorio nei cinque minuti di recupero è ancora protagonista anticipando quello che sarebbe stato un comodo tap-in di Lazaro.

Il secondo tempo: Sanabria apre subito le danze e Caprari risponde — La ripresa inizia subito come meglio non poteva per i granata, con la rete di Sanabria. Il 9 paraguaiano trova dopo una manciata di secondi immediatamente il gol dell'1-0: Vlasic lo serve sulla trequarti e Sanabria è molto abile a spostarsi la palla sul destro e far partire un perfetto diagonale che batte Di Gregorio. Per Tonny è l'undicesimo gol stagionale eguagliando il suo record. Dopo il gol di Sanabria però il Monza alza il baricentro e gioca per una decina di minuti con maggiore frequenza nella metà campo granata. Al 64' minuto Vanja salva in uscita il risultato deviando in corner un insidioso tiro di Carlos Augusto che si era appena inserito in area. Due minuti più tardi ancora Carlos Augusto crea sulla sua fascia sinistra trovando il fondo ma Lazaro rientra con i tempi giusti e mura il suo traversone. Al 72' Miranchuk ha una buona occasione sul suo mancino ma il tiro viene respinto ancora da un ottimo Di Gregorio. Due minuti più tardi è sempre l'esterno mancino del Monza a concludere un'azione prolungata dei biancorossi ma il suo tiro non trova lo specchio. Juric decide di optare una tripla sostituzione al 76' inserendo Linetty, Karamoh e Seck che prendono il posto di Ilic, Miranchuk e Vlasic. Al 79' Vanja dimostra ancora di essere in giornata respingendo il tiro di Caprari. All' 80' episodio dubbio in area con Karamoh e Marlon che vengono a contatto e il 7 granata rimane a terra, tutto regolare per l'arbitro. Juric esaurisce i cambi inserendo Adopo e Bayeye al posto di Sanabria e Lazaro. Il Toro passa così al 3-5-2 con Ricci, Adopo e Linetty a centrocampo e davanti la coppia Seck-Karamoh. Caprari trova poi un grande gol spedendo con un destro a giro quasi all'incrocio il bel pallone ricevuto da Petagna. Al 88' c'è un altro episodio sospetto con Ricci che cade in area trattenuto da Rovella, dopo un lungo consulto col VAR l'arbitro Zufferli però non concede il penalty tra le proteste di tutti i componenti della panchina del Toro. Diventano così le due situazioni dubbie che avrebbero potuto portare a due calci di rigore. Nel finale vengono assegnati solo quattro minuti di recupero nonostante le molte interruzioni. La partita si chiude con il Toro che non riesce a trovare altre occasioni per segnare e il Monza strappa un punto all'Olimpico Grande Torino, per la furia di Juric rivolta verso la terna arbitrale.