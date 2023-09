Torino-Roma 1-1: Zapata risponde a Lukaku e regala un punto ai granata

Il secondo tempo: Zapata risponde a Lukaku

In avvio di ripresa, dopo la prima sbavatura di Buongiorno su Lukaku, è subito provvidenziale un intervento in chiusura di Rodriguez. I granata tornano subito a farsi vedere, prima con un’incursione di Seck e poi con un destro dalla distanza di Zapata. E proprio uno scatenato Seck è protagonista al 51’, con un buon dribbling in area e un tiro-cross pericolosissimo che termina di poco a lato. La Roma risponde con uno spunto di Spinazzola che trova El Shaarawy, ma la conclusione del giocatore giallorosso non inquadra lo specchio. Al 55’ Juric decide di giocarsi il primo cambio inserendo Vlasic al posto di Radonjic. Due minuti più tardi rischiano tantissimo i granata, salvati dal palo su un cross dalla trequarti di Cristante su cui non interviene nessuno. Al 68' i giallorossi trovano il gol del vantaggio con Lukaku: il belga riceve a centro area, difende palla su Buongiorno e fulmina Vanja con il mancino. Al 75' Juric prova a dare la scossa con un doppio cambio: fuori Seck e Tameze per Karamoh e Sanabria, con Vlasic che arretra a centrocampo. La mossa della disperazione è invece Pellegri per Bellanova, per un Toro a trazione anteriore. Immediato arriva il pareggio del Toro: punizione di Ilic per la testa di Zapata che insacca per l'1-1. Mourinho risponde subito togliendo Spinazzola per Belotti, accolto dalla bordata di fischi del Grande Torino. Scattano quindi cinque minuti di recupero in cui i granata quasi sfiorano il colpaccio per una svirgolata in area di un difensore giallorosso. Termina dunque 1-1 al termine di una buona prova dei granata, che mercoledì saranno attesi dal turno infrasettimanale in casa della Lazio.