Verso Torino-Modena: probabili formazioni e ultime news

Le ultime novità sul match del Grande Torino
Questa sera allo Stadio Olimpico Grande Torino inizia ufficialmente la nuova stagione granata. Il Torino di Marco Baroni fa il suo esordio in Coppa Italia affrontando il Modena, con l’obiettivo di partire col piede giusto e di proseguire il cammino nella competizione. Dopo le settimane di preparazione estiva e le prime amichevoli, arriva la prima gara che conta davvero, un banco di prova per testare condizione, nuove idee tattiche e amalgama del gruppo.

Le probabili formazioni di Torino-Modena

Torino (4-2-3-1): Israel, Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi, Anjorin, Casadei, Ngonge, Vlasic, Aboukhlal, Simeone.

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyythia, Zampano; Pedro Mendes, Defrel.

Le ultime notizie

